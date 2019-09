Genootschap organiseert achtste Amazing Haydn. “Het is elk jaar klappertanden” Wannes Vansina

26 september 2019

20u28 0 Mechelen Het Haydn-Genootschap pakt in oktober uit met de achtste editie van het Mechelse klassieke muziekfestival Amazing Haydn. De organisator haalt de ‘Wiener Klassik’ naar vier prachtige historische concertlocaties. “Het gaat goed, maar het is toch elk jaar klappertanden.”

Amazing Haydn is de ingekrompen en jaarlijkse versie van de Internationale Haydn-Biënnale Vlaanderen, die werd opgedoekt ten gevolge van het wegvallen van sponsors door de financiële crisis. “Sindsdien gaat het goed, maar het kan altijd beter. We overleven, al is het altijd op het randje”, zegt Alfons Deleus (72).

Wiener Philharmoniker

Het merendeel van de concerten verkoopt uit. Alleen voor komende editie gaat het iets minder. “Komt het door de lange zomer? Het is sowieso een trend dat mensen alsmaar later tickets bestellen. Ik begrijp dat, maar voor ons is het telkens weer klappertanden. Zullen we er wel geraken? Een verlies van een paar duizend euro gaat nog, maar een echte ‘boem’ en het is gedaan.”

Nochtans mogen de vier concerten gezien worden. “We hebben echt de top van Europa. Als je kan uitpakken met een concert van vijf muzikanten waaronder drie Wiener Philharmoniker, dan weet je het wel. Dat dankzij de goede contacten die we doorheen de jaren hebben opgebouwd.”

Servus

Het Haydn-Genootschap ontstond in 1996 in de schoot van Oostenrijkvereniging Servus. “Hoelang ik dit nog blijf doen? De drive is er nog. Dit is een stuk van ons leven. Zolang de gezondheid en financiën dat toelaten, gaan we door”, aldus Deleus.

Amazing Haydn start op 6 oktober (15 uur) met ‘Hemelse klanken voor Brass-Quintet’ in de kerk in de Bruul. Op 12 oktober (16 uur) vindt ‘Philharmonischer Traum’ plaats in de Sint-Pieter en -Paulkerk, een dag later (15 uur) een Wiener Salon in het Hof van Sint-Joris op de Korenmarkt. Afsluiten gebeurt op 27 oktober (15 uur) in de Sint-Janskerk met ‘Onder Haydns vleugels: Wiener Klassik aan Europese vorstenhuizen’.

Het volledige programma is terug te vinden op http://users.telenet.be/haydngenootschap/.