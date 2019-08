Gemeenteraadslid wil agenten laten instappen in Taser-project, politie wijst idee niet af maar wacht resultaten voor proefproject af. Tim Van der Zeypen

13 augustus 2019

19u00 0 Mechelen Mechels gemeenteraadslid Hamid Riffi (CD&V) wil dat de lokale politiezone Mechelen-Willebroek mee instapt in het proefproject om tasers in te zetten bij politie-interventies. Hiermee wil hij agenten een extra bewapenen voor interventies waarbij agressors onder invloed zijn van drugs of psychoses. De politie sluit het gebruik tasers niet uit maar wil liever wachten op de resultaten van het proefproject én een duidelijke wetgeving.

Het Taser-proefproject werd eind 2017 op poten gezet door toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Veertien politiezones kregen sindsdien de mogelijkheid om tasers te mogen uittesten. Onder hen die van Brugge, Limburg regio hoofdstad en Antwerpen. Bij de politie van Mechelen-Willebroek, een van de grootste politiekorpsen uit Vlaanderen, stapten men voorlopig nog niet mee in het project. Ondanks die proefperiode onlangs werd verlengd en andere politiezones mochten toetreden.

Gemeenteraadslid Riffi ziet dat graag anders en lanceerde vandaag de oproep om de politiezone te laten deelnemen. “Hierdoor zal het de agenten in ieder geval een oplossing bieden tussen de wapenstok of het geweer bij bepaalde interventies”, aldus Riffi. Hiermee verwijst het gemeenteraadslid naar een politie-interventie in februari jongstleden. Daarbij moesten agenten toen een 34-jarige Mechelaar neerschieten nadat die eerst zijn eigen vrouw had verwond, vervolgens enkele klanten van een supermarkt had bedreigd en tot slot nog een fietsster ernstig had aangevallen met een mes.

Vakbond

“De man bleek onder invloed te zijn van verdovende middelen. Hij was daar trouwens voor bekend”, aldus Riffi. “Spijtig genoeg merken we op dat onze politiemensen tijdens dergelijke interventies niet veel keuze hebben. Begrijpelijk is dat een wapenstok weinig zal helpen maar indien het wapen wordt getrokken, is er geen weg meer terug als de dader niet tot inkeer komt bij het zien van het wapen.”

Waarom de politie tot op heden nog niet in het project is gestapt, heeft volgens Riffi te maken onder meer te maken met de politievakbond. “Zij hebben bezwaren bij het gebruik ervan omdat het wettelijk kader ontbreekt en dergelijke wapens dus moeilijk gebruikt kunnen worden”, besluit het gemeenteraadslid. “Hopelijk zal de nieuwe federale overheid over de brug komen om het gebruik mogelijk te maken in een duidelijk wetgevend kader en over de brug komen met financiële steun”

Wel interesse

Bij de politie wijzen ze de beslissing om tasers in de toekomst te gebruiken niet meteen af. “Alleen willen we liever eerst de resultaten van het proefproject afwachten. Daarna zal er allicht een wettelijk kader volgen zodat ook de agenten weten in welke omstandigheden zij een taser mogen gebruiken”, vertelt Eddy Bevers (N-Va) en voorzitter van de politiezone Mechelen-Willebroek. “Eens we die zekerheid hebben, kunnen we de nodige middelen vragen voor het financieren van dergelijke ‘bewapening’.”