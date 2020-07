Gemeenteraadslid luidt alarmbel: “Laat speelpleintje Marterstraat geen nieuwe kankerplek worden” Wannes Vansina

02 juli 2020

15u56 5 Mechelen “Laat het speelpleintje in de Marterstraat in Battel geen nieuwe kankerplek worden!” Die oproep richt gemeenteraadslid Anne Delvoye (N-VA) aan het Mechelse stadsbestuur. Dat belooft een heraanleg dit najaar.

Volgens Delvoye sloeg het nieuws van een nieuwe voetbalkooi aan de Centjesmuur in Battel in als een bom. “De Battelse buurtbewoners van het speelpleintje in de Marterstraat wordt al zovele jaren beloofd dat het pleintje een facelift zal krijgen. Het is steeds minder aangenaam om daar te vertoeven. Recent werden er hier bovenop ook nog eens vernielingen aangebracht. Jammer, want net nu in tijden van ‘staycation’ zou dit meer dan ooit tevoren een ontmoetingsplek en speelplek voor de jeugd van Battel moeten zijn.”

Jeugdschepen Abdrahman Labsir (Vld-Groen-M+) belooft beterschap. “Battel stond op de planning voor 2020; in de begroting is daar 60.000 euro voor uitgetrokken. Door corona is dat naar achter geschoven, realisatie zal nu voor het najaar zijn. We nemen de keuzes uit het gelopen participatietraject mee. We zullen het plein vergroenen en ontharden en er komen nieuwe natuurspeelelementen en toestellen voor de kinderen.”

Volgens Labsir zijn er overigens speelpleintjes die dringender zijn. “We hebben 24 plaatsen in het vizier die we deze periode willen renoveren of opnieuw aanleggen.”