Gemeenteraadslid en actrice Tine Van den Brande (Groen) gaat naar Vlaams Parlement: “Verbaasd door de hoge score” Antoon Verbeeck

27 mei 2019

16u37 0 Mechelen Gemeenteraadslid van Mechelen en actrice Tine Van den Brande (Groen) mag zich de komende jaren Vlaams Volksvertegenwoordiger noemen. Ze overtuigde bij haar debuut op het Vlaamse toneel 10.557 kiezers en verdiende één van de vier Antwerpse Groen-zetels in het Vlaams Parlement.

“Ik ben hier heel tevreden maar tegelijkertijd ook heel verbaasd over. Deze hoge score had ik niet verwacht. Samen met een goede en warme ploeg van Groen heb ik heel hard campagne gevoerd. Dit is een mooie beloning.”

Hoewel ze nog maar net verkozen is, weet Van den Brande al waar ze voor wil gaan in het Vlaams Parlement. “Een van mijn speerpunten wordt de realisatie van natuurparken. Het project van de uitbouw van een nationaal natuurpark in Mechelen loopt goed, en het is mijn ambitie om dit door te trekken naar de rest van Vlaanderen. We kunnen er alleen maar wel bij varen. Uit een Brits onderzoek blijkt dat wanneer je één pond investeert in natuur, je er zeven terugkrijgt op domeinen als energie en welzijnszorg. Welke punten er nog zullen volgen, zal de toekomst uitwijzen.”