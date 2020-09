Gemeenteraad vergadert voortaan in Lamot Wannes Vansina

17 september 2020

08u46 0

Op 28 september zullen de leden van de gemeenteraad voor het eerst opnieuw fysiek bijeenkomen. Sinds de uitbraak van de coronacrisis werden de zittingen digitaal georganiseerd. “De gemeenteraad gaat door in zaal Alcazar in Lamot omdat we in de raadzaal niet op veilige afstand kunnen vergaderen”, maakte voorzitter Fabienne Blavier (Vld-Groen-M+) bekend. “Vanaf begin oktober zullen de commissievergaderingen plaatsvinden in de raadzaal van ons stadhuis.” De oppositie reageert tevreden, maar is er tegelijkertijd niet over te spreken de beslissing te moeten vernemen via Facebook. “Niet netjes”, vindt gemeenteraadslid Marc Hendrickx (N-VA). CD&V en Vlaams Belang reageerden in dezelfde zin. Publiek is niet welkom, maar kan de zitting zoals voorheen wel online volgen.