Gemeenteraad kent KV Mechelen stadswaarborg van 5 miljoen toe Wannes Vansina

30 juni 2020

10u15 0 Mechelen De stad Mechelen verhoogt de waarborg aan KV Mechelen ten bedrage van vijf miljoen euro. Dat besliste de gemeenteraad maandagavond.

De verhoging van de borgstelling tot in totaal 17 miljoen laat de club toe om voordeliger te lenen om de investeringen uit het beleidsplan KVM2025 uit te voeren. Het gaat om investeringen in de verdere vernieuwing van het stadion, energiebesparende maatregelen en fietsenstallingen.

Vorige gemeenteraadszitting werd een beslissing nog uitgesteld omdat de oppositie van mening was dat er nog te veel onduidelijkheden waren. Daarom kwam algemeen directeur Frank Lagast vervolgens toelichting geven tijdens een vergadering van de commissie Financiën.

“Als wij niet meer kunnen betalen, wordt u eigenaar van een stadion dat 46 miljoen waard is”, nam hij de twijfel weg. Thijs Verbeurgt (sp.a) zei zich maandag wel zorgen te maken over de problematiek rond de voorzitter. “Het laatste dat we willen is dat KV Mechelen opnieuw in een onzekere situatie komt.” Zijn partij en PVDA onthielden zich bij de stemming.