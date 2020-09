Gemeenteraad houdt minuut stilte voor Fons Wils Wannes Vansina

De zitting van de Mechelse gemeente- en OCMW-raad ging maandagavond met een minuut stilte van start omwille van het overlijden van Fons Wils. De oud-politicus overleed op 17 september op 67-jarige leeftijd. Hij was raadslid van het OCMW van 2001 tot en met 2013, eerst voor het Vlaams Belang, later koos hij voor LDD. “We willen ons oprecht medeleven aanbieden aan de familieleden en hen veel sterkte wensen bij het verwerken van dit verlies”, sprak voorzitter Fabienne Blavier. Buiten de politiek was Wils een – zo vermeldt de rouwbrief – “vrij en onverdroten onderzoeker van de kern van leven en fysica”. Het afscheid vond plaats in beperkte kring.