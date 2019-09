Gemeente plant fiets- en wandelbrug over Vrouwvliet Wannes Vansina

03 september 2019

17u18 4 Mechelen De gemeente Sint-Katelijne-Waver plant de realisatie van een brug voor voetgangers en fietsers over de Vrouwvliet, ter hoogte van het Pasbrugbos.

De brug zou voor een veilige verbinding zorgen tussen Sint-Katelijne-Waver en Mechelen. “Nu moet je als fietsers langs het drukke Pasbrug of via de Grote Nieuwedijkstraat. Hier kan je door het groen richting Boerenkrijgstraat en Papenhof fietsen”, zegt schepen van Mobiliteit Erik Janssens (CD&V). Concreet zijn de plannen echter nog niet. “In het najaar bekijken we wanneer we het project zouden kunnen realiseren.”

Ook met Mechelen dient nog te worden overlegd. De gemeenteraad van de Dijlstad zette maandag nog het licht op groen voor de aankoop van een stukje grond vlakbij en langsheen de Vrouwvliet. De stad maakt gebruik van haar voorkooprecht. De stad betaalt 20.000 euro voor een kleine 34 are. Mogelijk wordt het later doorverkocht aan Natuurpunt en zorgt het mee voor de realisatie van een wandelpad in het bos langs de Vrouwvliet.