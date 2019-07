Gemeente organiseert vijf infomomenten over thuiszorg Wannes Vansina

22 juli 2019

De dienst Thuiszorg van de gemeente Puurs-Sint-Amands organiseert in het najaar vijf infomomenten. “Veel mensen blijven graag zo lang mogelijk op hun vertrouwde plek wonen”, vertelt diensthoofd Kris De Koker. “Dat lukt des te beter met hulp in huis, maar we merken dat niet iedereen de mogelijkheden kent. Daarom organiseren we in het najaar vijf infomomenten. Welke zorg op maat bestaat er? Wat doet de mindermobielencentrale? Wanneer kom je in aanmerking voor een mantelzorgpremie? Op deze en andere vragen komt er een helder antwoord.” Tijdens de infomomenten gaat ook aandacht naar mantelzorgers. “Dat zijn geëngageerde mensen die dag in dag uit heel wat taken op zich nemen om voor hun naaste te zorgen. Daarom zetten we hen in de bloemetjes met een luxekoffie, een verwenmoment en een leuk aandenken.” Meer informatie op https://www.puurs-sint-amands.be/infomomenten-over-thuiszorg.