Gemeenschapswachters krijgen opleiding dierenleed herkennen Wannes Vansina

07 april 2020

10u17 0

Achttien medewerkers van de Mechelse gemeenschapswacht krijgen in juni een opleiding van drie uur van de vzw AAP om dierenleed te herkennen. “Naast het implementeren van ons meldpunt rond dierenwelzijn via onze website willen we alert zijn voor signalen van dierenmishandeling of dierenleed op ons grondgebied. In het kader van onze lokale dierenwerking is het belangrijk dat we deze signalen snel opsporen en op de juiste manier reageren”, motiveert schepen van Dierenwelzijn Vicky Vanmarcke. Het meldpunt van de stad vind je hier.