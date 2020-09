Geletterd komt naar Cultuurcentrum: “Met verse talenten krachtige performance neerzetten” Wannes Vansina

09 september 2020

De stad Mechelen gaat een samenwerking aan met de vzw Graffiti, een Gentse jeugdwerkorganisatie die in Vlaanderen jong talent promoot. Dat voor het project ‘Geletterd’. Tien jonge Mechelaars (tussen 15 en 30 jaar oud) kunnen zich inschrijven voor een workshop op 14 november, met tot slot een liveshow voor publiek in het Cultuurcentrum met de hiphopband Okkupeerder. “In eerste instantie zijn we op zoek naar jonge muzikanten en vocalisten, al hopen we ook dansers en schilders tegen het lijf te lopen. We hebben één grote uitdaging: met weinig tijd, maar met een brede waaier aan verse talenten, een krachtige performance neerzetten”, aldus organisator Wietse Van Daele. Ook de Mechelse IKRAAAN zet mee haar schouders onder het project en zal een plekje in de jury op zich nemen. Meer info op www.geletterd.be.