Geldsom gestolen TVDZM

02 september 2019

13u10 0

Bij de inbraak in een café in de Vleeshouwersstraat is een geldsom ontvreemd. De daders geraakten binnen door een deur van het pand te forceren. Eens binnen werd alles doorzocht. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart naar de daders.