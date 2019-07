Geldboete voor knipmes TVDZM

09 juli 2019

Marco A.V. uit Zwijndrecht heeft van de rechter in Mechelen een geldboete gekregen van achthonderd euro. De man stond terecht voor het bezit van een knipmes. “Hij werd betrapt door de politie toen hij een joint aan het roken was”, zei openbaar aanklaagster vorige maand op zitting. “Er werd een minnelijke schikking van 150 euro voorgesteld maar die bleef onbetaald.” De jongeman ontkende het bezit van het mes niet. Hij vroeg enige mildheid. “De enige reden waarom ik die minnelijke schikking niet heb betaald, is omdat ik het niet kon”, zei A.V. “Ik was werkloos en had geen geld.” Het knipmes werd verbeurdverklaard.