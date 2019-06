Gegeerde interieurvormgevers tonen werk tijdens eindejaarsexpo Wannes Vansina

21 juni 2019

19u07 0 Mechelen Thomas More-campus Lucas Faydherbe aan de Zandpoortvest in Mechelen vormt dit weekend het decor voor de eindejaarstentoonstelling van Interieur, Design & Architectuur. De studenten zijn gegeerd op de arbeidsmarkt: een interieurvormgever op drie heeft een job nog voor hij afstudeert.

Een derde van de studenten professionele bachelor Interieurvormgeving van Thomas More hoeft niet te solliciteren. Ze bewezen zich al voldoende tijdens hun stage. “In 2018-2019 kregen 40 van de 127 afstudeerders Interieurvormgeving een job aangeboden op hun stageplek,” legt Guy Foulon, unitmanager Interieur, Design & Architectuur, uit. “Vakantiejobs meegerekend, maar die zijn meestal een opstapje naar een echte job.”

Volgens de unitmanager zit dat in stijgende lijn. “In 2017-2018 was het ook al 48 van de 138. De jaren daarvoor was het slechts de helft. De studenten komen terecht in Brussel, Vlaanderen én Nederland, op architectuurbureaus, servicedesignbureaus, bij kantoorspecialisten, interieurstudio’s en bij interieur- of meubelontwerpers.”

Het succes is volgens Foulon te danken aan de opleiding. “We bevragen constant de noden van het werkveld en waar nodig passen we onze programma’s aan. Door concrete opdrachten van reële opdrachtgevers oefenen ze alle competenties zo realistisch mogelijk.”

Het is niet de enige reden om te vieren. Dit jaar studeert de vijftigste lichting bachelors Interieurvormgeving via dagonderwijs af, de twintigste lichting meubelontwerpers uit de Voortgezette Opleiding Meubelontwerp (Vomo).

De eindejaarstentoonstelling is vandaag gratis te bezichtigen van 18 tot 22 uur, morgen van 10 tot 16 uur en zondag van 13 tot 18 uur.