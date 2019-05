Geert en Dorien openen pop-up MIST: “Onze thee vind je nergens anders in Europa” Wannes Vansina

22 mei 2019

14u26 0 Mechelen Fan van thee? Dan moet je beslist eens langslopen bij Geert De Taeye (39) en Dorien Selleslagh (30) en hun MIST in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Mechelen. Het koppel uit Scheerbeek importeert thee rechtstreeks vanuit Taiwan.

MIST ontstond als webshop na een reis naar Taiwan. “Mijn vriendin is barrista en theesommelier, ik ben fotograaf. We vatten het plan op om naar Taiwan te reizen om samen een boek te maken over thee. Het land heeft immers een specifieke variëteit: oolong, een theesoort die tussen groene en zwarte thee in zit. Daar aangekomen drong het tot ons door dat het nogal pretentieus zou zijn om een boek te maken over een land dat we nog maar een keer hebben bezocht”, doet Geert het verhaal.

Mistige bergen

Het koppel uit Schaarbeek bleef niet bij de pakken zitten. Het boek kwam er niet, maar ze startten wel een webshop. “We zien onszelf als ambassadeurs en willen de exceptionele Taiwanese theeën naar een Belgisch publiek brengen. We kopen in bij kleine familieplantages waar kwaliteit voor kwantiteit komt. Zij exporteren bijna geen thee omdat het binnenlandse theetoerisme zo groot is. Wat wij aanbieden, vind je nergens anders in Europa.”

De verpakkingen zijn stijlvol en informatief, bij MIST geen bloemen of draken. De naam van hun zaak verwijst overigens naar de oorsprong van de thee. “De beste thee komt uit de mistige bergen”, zei een teler ons. MIST verkoopt vooral thee, maar ook glazen om de thee in te maken. De pop-up shop blijft tot eind augustus. Meer info op mistteas.com.