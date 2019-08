Geëngageerde Muizenaar Wilfried De Smeth overleden Wannes Vansina

21 augustus 2019

17u08 0 Mechelen Morgen (donderdag) vindt in de Sint-Lambertuskerk in Muizen de uitvaartplechtigheid plaats van Wilfried De Smeth. De geëngageerde Mechelaar sliep vorige week zachtjes in. Hij werd 79.

De Smeth was jarenlang voorzitter van CD&V Muizen en actief als bestuurslid in Mechelen. Daarnaast was hij ook actief in de sportraad en in de dorpsraad van zijn woonplaats. “Zijn inzet en trouw wekten bij velen steeds de grootste bewondering”, aldus CD&V. Vele zullen ‘het Peppeke’, naar zijn evenals zijn das onafscheidelijke pijp, ook kennen van bij voetbalclub KFC Muizen, waar hij ondervoorzitter is geweest. De uitvaartplechtigheid vindt plaats om 10.30 uur.