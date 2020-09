Geen vrijspraak voor fiets- en schoenendief, wel acht maanden cel Wannes Vansina

10 september 2020

Mohammed A. (50) had de vrijspraak gevraagd, maar kreeg acht maanden cel en 800 euro boete aan zijn broek voor de diefstal van twee fietsen en een paar schoenen in Mechelen. De feiten werden gepleegd in de stationsomgeving en in de Bruul. Eigenlijk komt de man er nog niet zo heel slecht vanaf: de procureur had twee jaar effectief gevorderd. “Meneer is een dief en zal dat ongetwijfeld ook blijven”, liet de aanklager zich tijdens de behandeling van de zaak ontvallen.