Geen verwarming in Mechels gerechtsgebouw door defecte ketels: “Al zes dagen in ijskoude rechtbank” Tim Van der Zeypen

04 februari 2020

14u30 4 Mechelen Rechters, griffiers en andere medewerkers van de rechtbank in Mechelen zitten al zes dagen letterlijk in de kou. Door een defect aan de verwarmingsketels, werkt de verwarming er niet meer. Ten vroegste donderdag wordt er een oplossing voor het probleem verwacht.

“Het is hier momenteel erg koud”, luidt het in de wandelgangen van de rechtbank. “Zeker in de vroege uurtjes.” Enkele dagen geleden al werd er een probleem aan de verwarming in het gerechtsgebouw vastgesteld. De oorzaak werd uiteindelijk snel gevonden.

Het oude gedeelte van de Mechelse rechtbank heeft twee verwarmingsketels. Terwijl één ervan voor de verwarming zorgt, is de tweede een back-up voor als de eerste het zou begeven. “Alleen zorgt het defect aan de ketel ervoor dat ook de reserveketel niet werkt”, bevestigt Mechels afdelingsvoorzitter Theo Byl.

Door een gebrek aan herstellers, kan de ketel pas ten vroegste donderdag worden hersteld Afdelingsvoorzitter Theo Byl

Beperkte herstellers

Meteen nadat het probleem werd vastgesteld, werd er contact opgenomen met de onderhoudsdienst. Zij probeerden het probleem op te lossen maar zonder succes. Hierop werd de onderhoudsfirma van de verwarmingsketels ingelicht.

“Maar door een gebrek aan herstellers en omdat diegene in Vlaanderen niet beschikbaar zijn, hebben we beroep moeten doen op hun collega’s uit Wallonië”, gaat afdelingsvoorzitter Byl verder. Pas donderdag kan die hersteller een kijkje komen en nemen.

“Elektrische vuurtjes”

In de hoop dat er geen nieuwe onderdelen voor de verwarmingsketels moeten worden besteld, kan het probleem pas ten vroegste tegen dan worden opgelost. In afwachting daarvan nemen rechters, griffiers en alle andere medewerkers in de oude afdeling van het gerechtsgebouw hun voorzorgsmaatregelen.

Sommigen onder hen namen een elektrisch vuurtje van thuis uit meer naar hun bureau, anderen kleden zich wat warmer aan. Enkelen werkten ook van thuis uit. “Maar als je lang moet stilzitten, wordt het toch behoorlijk onaangenaam om te werken”, klinkt het nog.

Cafetaria

Gelet op de uitzonderlijke situatie werd er voor alle medewerkers en magistraten extra pauze’s ingelast. Op die manier kunnen zij zich vaker gaan opwarmen in onder meer de cafetaria in het nieuwe gedeelte van de rechtbank. Daar ondervinden ze momenteel geen hinder van de verwarmingsproblemen.

Voor de werking van de rechtbank tot slot zijn er geen gevolgen. “De kou kruipt hier letterlijk in de kleren maar iedereen doet hier gewoon door. Geen stakingen, geen gezever”, reageert Mechels onderzoeksrechter Philippe Van Linthout op Twitter. “Maar de chauffage mag nu wel gemaakt worden.”

De griffie blijft voorlopig open zodat advocaten, slachtoffers én verdachten hun dossier kunnen gaan inkijken. Verder ging dinsdagochtend ook de raadkamer gewoon door. Hetzelfde geldt voor de geplande zittingen en voorleidingen bij de onderzoeksrechters de komende dagen.

Onze zesde dag, weekend inclusief, in een ijskoude rechtbank

De kou kruipt letterlijk in de kleren

Maar iedereen doet hier gewoon door, geen stakingen, geen gezever

Reden waarom we niet graag al die kritiek op onze ambetantenaren horen

Maar de chauffage mag nu wel gemaakt worden Philippe Van Linthout(@ jior4justice) link