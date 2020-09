Geen UiT zonder uitlaat, wel Autovrije Zondag Wannes Vansina

14 september 2020

10u28 0 Mechelen Geen UiT zonder uitlaat komende zondag. Het Mechelse cultuurevenement maakt plaats voor een afgeslankte versie: Autovrije Zondag. De binnenstad wordt autovrij tussen 10 en 19 uur. Op het programma: een torenzoektocht, stadswandelingen en boottochten en De Ronde van Mechelen.

Op personen met een handicap en essentieel vervoer na worden zondag geen voertuigen toegelaten in de binnenstad. De pendelbus (lijn 1 Mechelen Station – Centrum) zal gedurende de hele dag omgeleid worden. Er worden vervanghaltes voorzien langs de Veemarkt en de Bleekstraat. De andere lijnen behouden hun normale reisweg.

Andere jaren palmen culturele en duurzame initiatieven de straten en pleinen in, maar een groot publieksevenement is nu niet mogelijk omwille van de coronamaatregelen. “Toch hebben we voor een alternatief gezorgd om zo met verschillende kleine activiteiten een veilig en uitgebreid programma te kunnen aanbieden”, zegt Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest vzw.

Op het programma: stadswandelingen en boottochten in samenwerking met Visit Mechelen en een torenzoektocht. “Kleur je eigen Sint-Romboutstoren in en hang het voor je raam en ga zelf op zoek naar zoveel mogelijk torens. De winnaar krijgt een lekker dessertje in jouw favoriete horecazaak”, luidt de omschrijving.

Ronde

Autovrije Zondag is ook het startschot voor De Ronde van Mechelen, voor iedereen die zin heeft om de mooiste plekjes in de autoluwe binnenstad en de groene rand al fietsend te ontdekken. UiT in Mechelen is het startpunt.

De Ronde kan tot en met 3 oktober worden gereden. “We vieren onze 1-jarige fietszone met een kleine knipoog naar een andere bekende Ronde”, aldus schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke.

Alle informatie over het programma van Autovrije Zondag is te vinden op dezomerisvanmechelen.be.