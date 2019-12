Geen subsidies meer voor straatfeesten, wel voor buurtengagementsnetwerken Wannes Vansina

27 december 2019

11u43 2 Mechelen Vanaf volgend jaar kunnen Mechelaars geen subsidie meer krijgen van de stad voor de organisatie van een straat- of buurtfeest. Het bestuur verschuift de middelen naar de ondersteuning van buurtengagementsnetwerken.

Tot nu toe konden Mechelaars drie keer per jaar een subsidie aanvragen voor een feest op straatniveau (150 euro) of op buurtniveau (500 euro). Het ging veelal om zomerfeesten, nieuwjaarsdrinks of straatbarbecues. De stad schrapt deze steun en verschuift deze naar ‘buurtengagementsnetwerken’ (BEN’s).

“We gaan de middelen van de stad voor bewonersinitiatieven efficiënter inzetten en meer de focus leggen op engagementen die de sfeer in een wijk of buurt langdurig verbeteren. Initiatieven die de samenhorigheid en leefbaarheid in een wijk verhogen of projecten die leiden tot meer solidariteit en zorg voor elkaar geven we als stad een financieel duwtje in de rug”, aldus Björn Siffer, schepen van Sociale Cohesie.

Tot 500 euro

Naar analogie met buurtinformatienetwerken (BIN’s) waar burgers mee waken over de veiligheid, komen er dus ook BEN’s waar buren samen initiatieven nemen om de buurt gezelliger en beter te maken.

Volgens de stad zijn de mogelijkheden eindeloos. Activiteiten kunnen variëren van voorleesnamiddagen voor kinderen over gezelschapsspellennamiddagen voor alleenstaanden tot acties voor hulpbehoevende buren. “De positieve impact van een realisatie, de betrokkenheid door de buurt en aandacht voor diversiteit en duurzaamheid zijn belangrijke aspecten van het buurtengagementsnetwerk”, aldus Siffer.

Mechelaars kunnen 25 tot 500 euro steun krijgen van de stad om hun buurtengagementen te realiseren. Het volledig BEN-reglement en het invulformulier staan vanaf vandaag op de website van Mechelenmakers.

Burendag

De schepen benadrukt dat de stad niet tegen de traditionele straatfeesten is. “Samen tafelen verbindt mensen en het is de ideale manier om je buren te leren kennen. We blijven dan ook twee keer per jaar de Burendag organiseren en steunen. Die formule wint ieder jaar aan succes”, zegt hij.

Budgettair is het voor de stad een besparing, van 47.000 naar 40.000 euro, omdat catering- en personeelskosten wegvallen.