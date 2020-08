Geen stadsjuweel voor voordracht dit jaar: “Strenge richtlijnen voor cultuursector laten ons geen keuze” Wannes Vansina

27 augustus 2020

12u12 0 Mechelen Het Mechelse Dr. De Gruytercomité ziet zich genoodzaakt om zijn bekende voordrachtwedstrijd voor de jeugd dit jaar niet te organiseren. “De strenge richtlijnen voor de cultuursector laten ons geen keuze”, zegt voorzitter Koen De Vos.

Rond deze tijd zouden de uitnodigingen voor de 66ste voordrachtwedstrijd de deur uitgaan, maar dat gaat niet door. De organisator verwijst naar het verbod van de stad om publieke evenementen te organiseren buiten de infrastructuur van de professionele kunsthuizen, dus ook niet in het theaterzaaltje van TDM.

“Een zaal vol enthousiaste toeschouwers, klasgenoten, familieleden, leerkrachten… is onmisbaar. Een optreden is pas een écht optreden als er publiek is, als er interactie is tussen het podium en de zaal. De ambiance van een volle zaal voel je en heb je nodig om een ware performance te brengen.”

De Vos sluit niet uit dat er een “inhaalbeweging” komt in het voorjaar van 2021. “Het heeft geen zin nu al alternatieve plannen uit te werken omdat niemand weet hoe de toestand zal evolueren.”