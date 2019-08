Geen pintjes meer voor het goede doel, maar wél festivalbandjes op Maanrock Wannes Vansina

22 augustus 2019

15u22 0 Mechelen Drink je je dit weekend tijdens Maanrock, dat vanmiddag van start gaat, een stuk in je kraag, dan kan je niet meer het excuus inroepen dat het voor het goede doel is. Mechelen Feest schrapte deze zomer immers de goede doelenactie van de afgelopen twee jaar, al komt er wel een alternatief. Foundation Mechelen verkoopt tijdens het festival bandjes om digibeten, iemand die niet met digitale media om kan gaan, in Het Predikheren beter te begeleiden.

Het idee om geld in te zamelen ten behoeve van Mechelaars die niet met computers kunnen werken, komt van Stefen Defoor, de algemeen coördinator van cultuur bij de stad. “Het Predikheren wil een plek zijn voor iedereen, ook voor mensen die het moeilijk hebben. In de huidige stadsbibliotheek werden de computers vorig jaar liefst 12.500 uren gebruikt, voor een groot deel door mensen die thuis geen internet hebben. Vaak hebben ze de skills niet om er goed mee te werken. We hebben weliswaar een paar keer per maand een computercoach, maar dat is te weinig”, legt Defoor uit.

3.000 bandjes verkopen

Hij dacht aan de oprichting van een stichting en nam contact op met Jan Simons en Piet den Boer van Foundation Mechelen. Defoor kreeg niet alleen advies, de Foundation sprong zelfs mee op de kar. Een actie tijdens Maanrock is daarvan het resultaat. Hostessen zullen 3.000 bandjes trachten te verkopen voor 2 euro. Het geld gaat integraal naar de begeleiding van digibeten. “Bezoekers van de bibliotheek vinden nu geen werk of kunnen hun huiswerk of eindwerk niet maken omdat ze niet weten hoe het moet. Met het geld kan een coach vaker worden ingeschakeld om hen te helpen”, zegt Jan Simons, die blij is het karretje van de Foundation te mogen koppelen aan een groot evenement als Maanrock.

26.000 euro

Maanrock blijft dus het goede doel steunen, maar niet meer zoals voorheen. Mechelen Feest zamelde de afgelopen twee jaren met de ganse De Zomer is van Mechelen (onder meer ook Parkpop en Ottertrotter) geld in voor vijf Mechelse doelen door een percentage van de drankverkoop af te staan. Vorig jaar kregen Klimaan, Sint-Vincentius (Noord & Zuid), Willekom Mechelen, Sebastian Indian Social Projects (SISP) en P.G. Frassati op die manier elk nog een cheque ter waarde van 5.200 euro.

Die actie kreeg deze zomer geen vervolg. Omdat deze de organisatie te veel geld – vorig jaar 26.000 euro – kostte? Omdat het organisatorisch te veel werk was? Kristof Calvo geeft ons niet echt een reden. “Jaar na jaar zoeken we naar de beste manier om alles aan te pakken. Het blijft hoe dan ook een prestatie dat we én een gratis festival zijn én ons inzetten voor goede doelen”, aldus de voorzitter van Mechelen Feest.

Kangoeroes

Overigens zijn de bandjes van de Foundation niet alleen een steun, het witte hebbeding geeft ook korting bij de eerste thuiswedstrijd van de vorig jaar naar Mechelen verhuisde eersteklassebasketclub Kangoeroes. Die match vindt plaats op 21 september om 20.30 uur in de Winketkaai en wordt gespeeld tegen Liège. “De actie wordt opgezet om nog meer Mechelaars kennis te laten maken met het topbasket in onze stad en omdat de club een belangrijke sociale ambitie heeft, met ook veel aandacht voor inclusie en G-sport”, geeft Calvo nog mee.