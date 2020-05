Geen overrompeling op eerste zaterdagmarkt in Mechelen na lockdown: “Ik had er misschien meer van verwacht” Tim Van Der Zeypen

23 mei 2020

19u45 0 Mechelen Voor het eerst sinds het uitbreken van het COVID-19 virus en de lockdown ging er vandaag opnieuw voor het eerst een zaterdagmarkt door in Mechelen. De grote drukte bleef weluit. Bij de bezoekers en marktkramers zijn de meningen verdeeld.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Door de huidige coronamaatregelen mochten er op de marktpleinen vandaag maar maximum 350 mensen rondwandelen. Daarom besloot de stad Mechelen om de markt een hele dag te laten doorgaan en ze op te splitsen in enerzijds kramen met voeding en bederfbare producten zoals snijplanten in de voormiddag en niet-voeding in de namiddag anderzijds.

De stad liet ook dranghekken aanbrengen rondom de marktpleinen op de Grote Markt en de IJzerenleen. Wie op de markt wilde zijn, kon deze enkel betreden via een ingang en was verplicht om desinfecterende handgeld te gebruiken. Op de markt zelf werd er gevraagd om een parcours te volgen. Om dit alles in goede banen te laten leiden, stonden er aan de in- en uitgangen stewards om het aantal bezoekers te tellen en te informeren.

Politiepatrouilles

Ook de politiezone Mechelen-Willebroek had ploegen gevorderd om te gaan patrouilleren op de marktpleinen en greep in waar nodig. Alles verliep uiteindelijk rustig. Erg druk was het niet. “Ik had er misschien wel meer van verwacht”, vertelt een marktkramer. Toch was het vooral in de voormiddag her en der even aanschuiven in de zogeheten wachtruimtes en aan verschillende marktkramen.

Sommige lange rijen hadden vaak te maken met de genomen maatregelen van de marktkramers om de social distancing aan de kramen te kunnen verzekeren. Zo werden er onder meer inlichtingsborden geplaatst en hadden enkele kramers tijdelijke tegels op de grond aangebracht zodat de bezoekers op een anderhalve meter afstand van elkaar hun beurt konden afwachten.

Verdeeldheid

Onder de marktbezoekers heerste er wel een grote verdeeldheid. “Misschien is dit toch allemaal wat te ver gezocht”, vond de 47-jarige Tom uit Hombeek. “Als we nu allemaal een beetje ons gezond verstand gebruiken?” Andere bezoekers zijn dan weer tevreden eindelijk nog een langs te komen bij hun favoriete marktkraam. “Ik ben alleenstaand en werd het vlees van de supermarkt beu. Ik wilde naar mijn kraam, voor lekkerder vlees en voor wat sociaal contact”, aldus Annie (68).

Enkelingen tot slot kwamen dan weer gewoon even poolshoogte nemen maar vertrokken weer bij het zien van de wachtrijen. “Ik dacht ik waag het even maar ik ga niet aanschuiven voor één gebraden kip”, zei Bram. Volgende week bekijkt de post-coronawerkgroep van de Stad Mechelen de aangepast zaterdagmarkt en zal het deze ook evalueren. “Misschien kan de wissel op het middaguur worden verbeterd”, besluit een marktkramer. “Ideaal was het niet maar het was misschien wel de beste tijdelijke oplossing.”