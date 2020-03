Geen overbrengingen meer, minder zittingen én handgel: Rechtbank verscherpt opnieuw voorzorgsmaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus Tim Van Der Zeypen

18 maart 2020

18u00 0 Mechelen De rechtbank in Mechelen heeft opnieuw extra maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanaf volgende week worden het aantal correctionele zittingen verminderd en sinds vandaag zijn naast rechters en magistraten enkel nog maar advocaten welkom op de zitting.

Begin deze week werden er op de correctionele zitting al enkele zaken uitgesteld maar werden er wel nog gedetineerden overgebracht vanuit de gevangenis. Sommige zaken werden dan ook effectief behandeld. Maar nu de federale overheid de maatregels verstrengde, deed de rechtbank in Mechelen dit ook.

Sinds dinsdag werd er beslist om geen gedetineerden meer over te brengen naar de rechtbank. De raadkamer, die in Mechelen traditioneel op dinsdag én vrijdag wordt georganiseerd, ging gisteren gewoon door. Niet in het gewone lokaal maar in de burgerlijke zittingszaal. “Om zo de sociale afstand te kunnen respecteren”, klonk het.

De verdachten werden vanuit de gevangenis niet overgebracht door de Dienst Algemene Beveiliging (DAB) maar werden wel vertegenwoordigd door hun advocaat. Sinds vanochtend verscherpte de rechtbank opnieuw zijn maatregelen. Het hanteerde hetzelfde principe als maandag: “Wie hier niet moet zijn, is hier niet welkom.”

Nieuwe dagvaarding

Alleen ging het vandaag nog een stapje verder. Daar waar maandag nog enkele niet aangehouden verdachten aanwezig en welkom waren na het tonen van hun dagvaarding, kregen ook zij vanaf vandaag een absoluut verbod om de rechtbank te betreden. Enkel de advocaten waren nog welkom.

Vrezen dat het recht van hun verdediging werd geschonden, moeten ze niet doen. “Hun zitting werd uitgesteld naar een later moment en de verdachten of burgerlijke partijen krijgen een nieuwe dagvaarding met daarin de nieuwe zittingsdatum”, verduidelijkt Mechels afdelingsvoorzitter van de Antwerpse rechtbank Theo Byl.

Tijdens de zitting van woensdag werden alle zaken uitgesteld. Enkel twee vonnissen, dat in het dossier van een vete tussen twee Mechelse familie en een gauwdief die in het bezit was van een mes, werden uitgesproken. De rechtbank blijft zijn dienstverlening inmiddels wel zo goed als mogelijk verder werden.

Minder zittingen

Zo blijven parketmagistraten samen met rechters en onderzoeksrechters op post en kunnen dankzij de inzet van de Mechelse griffiers, de meeste burgerlijke zaken gewoon worden verdergezet. Vanaf volgende week zullen het aantal correctionele zittingen wel worden verminderd.

Vanaf dan zal er tot het einde van de getroffen maatregelen enkel een zitting worden gehouden op maandag en donderdag. In zittings- en wachtzaal wordt verder gevraagd om nog steeds afstand te houden en bij het neerleggen van documenten eerst gebruik te maken van handgel.

De rechtbank blijft tot slot ook nog steeds enkel te bereiken via de ingang in de Voochtstraat. Daar werd momenteel ook een gezamenlijke griffie onderbracht voor het neerleggen van documenten. Rijbewijzen, indien ze moeten worden ingeleverd, kunnen steeds per post worden opgestuurd per post.

Digitaal

Toch blijft het advies om zoveel als mogelijk telefonisch en digitaal te werken. De burgerlijke griffie blijft ten alle tijden bereikbaar op: griffie.Burgerlijk.REA.Mechelen@just.fgov.be. De familie -en correctionele rechtbank kunnen dan weer gecontacteerd worden via: mechelen.rea.familierechtbank@just.fgov.be en correctioneel.rea.mechelen@just.fgov.be.