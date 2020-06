Geen Mechelen Beach deze zomer: Nieuw evenement verhuist naar zomer 2021 Wannes Vansina

15 juni 2020

13u10 0 Mechelen Geen Mechelen Beach deze zomer. Het nieuwe evenement, de opvolger van Sporten onder den Toren, werd uitgesteld naar volgend jaar.

Het gekende beachvolleybaltornooi vond 22 jaar plaats op de Grote Markt. Stad Mechelen, Volleybalclub Mavoc en Cravat Events zouden het deze zomer onder de nieuwe naam Mechelen Beach en met een nieuw concept organiseren aan het Douaneplein, maar dat gaat niet door.

“Het is jammer dat het coronavirus roet in het eten gooit”, zegt Yves Hellemans, zaakvoerder van Cravat Events. “De technische plannen zijn getekend, de contacten met de leveranciers zijn aangehaald, 600 kuub zeezand was besteld, bomen en decoratie was voorzien en alle communicatie stond in de startblokken om er een fantastische zomer van te maken. De te nemen maatregelen en restricties op capaciteit laten het niet toe om het project op een veilige en rendabele manier te organiseren. Daarom werd na onderling overleg beslist om de opening een jaar uit te stellen.”

Voorzitter van Mavoc Stef Maes vindt het spijtig. “Maar we zijn er van overtuigd dat we hiermee de juiste beslissing hebben genomen, met veel respect voor de medewerkers en deelnemers die we geen garantie kunnen geven op een veilig tornooi. We gaan alvast niet stil staan en met veel goesting werken aan de editie van ‘Mechelen Beach 2021'.”