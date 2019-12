Geen lage-emissiezone (LEZ) in Mechelen en Willebroek, wél een 'luchtkwaliteitszone’ Els Dalemans

19u27 5 Mechelen Er komt voorlopig geen lage-emissiezone (LEZ) in Mechelen en Willebroek. Dat hebben beide schepencolleges beslist. “We gaan voor de installatie van een luchtkwaliteitszone”, klinkt het.

“We hebben de voorbije drie jaar samen de haalbaarheid van de invoering van een lage-emissiezone in Mechelen en Willebroek grondig onderzocht. De kosten-batenoefening heeft onze besturen uiteindelijk doen besluiten om geen LEZ in te voeren op deze schaal”, zeggen burgemeester van Mechelen Alexander Vandersmissen (Open Vld) en burgemeester van Willebroek Eddy Bevers (N-VA). Ze willen wél samen met de hogere overheid bekijken hoe de LEZ in een ruimere regio kan ingevoerd worden.

Luchtkwaliteitszone

“Omdat we toch werk willen maken van een betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving voor onze inwoners, starten we een ander project op om de luchtkwaliteit nu al te verbeteren. We voeren een ‘luchtkwaliteitszone’ in, waar iedereen aan kan meewerken. We gaan de luchtkwaliteit wetenschappelijk monitoren, ook met behulp van burgers. Zo weten we waar we extra moeten inzetten op duurzame mobiliteit met bijvoorbeeld autoluwe zones of meer groen en water door bijvoorbeeld extra bosgebied aan te kopen.”