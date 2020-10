Geen inbraaksporen bij fietsdiefstal Tim Van Der Zeypen

06 oktober 2020

08u40

Een dief is er in Korte Heistraat vandoor gegaan met een fiets. Deze stond in de garage van een woning. De daders geraakten binnen zonder inbraaksporen achter te laten. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.