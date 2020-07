Geen consumptiecheque, wel Mechelenbon voor stadsambtenaren Wannes Vansina

23 juli 2020

Om de handel en horeca te steunen, besliste de regering om werkgevers toe te laten hun werknemers een fiscaal interessante consumptiecheque te schenken. Gemeenteraadslid Hamid Riffi van oppositiepartij CD&V vraagt het Mechels stadsbestuur om deze ook aan de stadsambtenaren uit te reiken. “De afgelopen maanden gaven ze steeds het beste van zichzelf in niet altijd evidente omstandigheden.”

Volgens waarnemend burgemeester Greet Geypen (Vld-Groen-M+) zal de stad dit niet doen, maar werd er wel beslist om vanaf juli 2020 in te zetten op een eenmalige toekenning van lokale geschenkcheque in de vorm van een Mechelenbon. “Hierdoor zal voor 150 euro per voltijdse medewerker in lokale geschenkcheques uitgekeerd worden. Indien administratief mogelijk gebeurt dit nog in september 2020.”