Geen Buitenspeeldag, wel wedstrijd voor de kleinsten Wannes Vansina

15 april 2020

12u05 0 Mechelen De jaarlijkse Buitenspeeldag, gepland op 22 april, gaat ten gevolge van corona niet door. Mechelen Kinderstad ging wel op zoek naar een leuk alternatief: een wedstrijd voor de kleinsten.

Kinderen worden uitgedaagd om een leuke, originele foto of filmpje van henzelf in volle actie te bezorgen. Dat kan tot 22 april om 18 uur. “Met deze actie willen we kinderen motiveren en stimuleren om massaal binnen en buiten te spelen in je eigen huis of tuin. Dus creatief en inventief zijn met de opgelegde beperkingen, is hier zeker de boodschap!”, aldus Sportschepen Abdrahman Labsir.

Deelnemers maken kans op prijzen van een van de Buitenspeeldagpartners: een frisbee van Freespect, een diabolo of jongleerdoekjes met bijhorend boekje van Circolito, een Kinderyogasessie@home van Happy Souls Yoga, een skateboard Deck van Skatehouse Mechelen, 10 gratis danslessen bij Busta Move, 20 frisbees en 10 waterkruiken door Topvakantie.

Meer info over de wedstrijd kan je vinden op www.mechelenkinderstad.be/activiteiten.