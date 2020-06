Geen blauwalg meer in Eglegemvijver: recreatie weer toegelaten Wannes Vansina

26 juni 2020

15u55 0 Mechelen De watersportclubs aan de Eglegemvijver in Hombeek kunnen opgelucht ademhalen. Bij nieuwe controles door het Agentschap Zorg en Gezondheid werd geen blauwalg meer vastgesteld.

Waterrecreatie is bijgevolg opnieuw toegelaten. Dat is goed nieuws voor de clubs WVD en Alleman, die na de coronalockdown dit voorjaar ook hun zomer in het water vreesden te zien vallen. Maar zeilen, surfen en suppen op de vijver kan dus weer.