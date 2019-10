Geen bijkomende straf voor diefstal van fles champagne TVDZM

14 oktober 2019

12u20 0

De rechter in Mechelen heeft Abdelali B. geen nieuwe straf opgelegd. De man had recent verzet aangetekend tegen een vonnis dat hem had veroordeeld voor een winkeldiefstal. In 2018 ging hij ervandoor met een fles champagne. De man kreeg destijds een celstraf van zes maanden effectief maar B. tekende verzet aan. De feiten werden niet betwist maar zijn raadsman vroeg twee weken geleden een opslorping van straf. Kort voor deze feiten werd hij namelijk nog veroordeeld voor de diefstal van enkele flessen Vodka in het Mechelse. De Mechelse rechter sprak de opslorping van straf uit.