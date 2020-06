Gedichten doen afstand bewaren in heropende bibliotheek Wannes Vansina

02 juni 2020

19u10 0 Mechelen De Mechelse stadsbibliotheek in Het Predikheren is opnieuw open. Tot een stormloop leidde dat niet, maar er kwam toch aardig wat volk opdagen. Net als voor de beklimming van Sint-Rombouts overigens.

In de vooravond stond de teller al op zo’n 600 bezoekers. Dat is niet slecht. Op een gemiddelde dag waarop alle diensten in Het Predikheren geopend zijn, zijn het er zo’n duizend. Lange wachtrijen waren er niet, alles verliep in veilige omstandigheden.

Dat onder meer ook dankzij gesmaakte literaire signalisatie. Op de grond werden stickers aangebracht in de stijl van Het Predikheren, met bijvoorbeeld dertig verschillende gedichten op de wachtstippen.

“Ondanks het coronavirus konden onze trouwe lezers altijd rekenen op hun bibliotheek. De dienstverlening bleef verzekerd en daardoor hebben we een mogelijke stormloop vandaag vermeden”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer.

“Ik ben erg fier op de bibliotheekmedewerkers: ze waren flexibel, creatief en hebben ontzettend veel mensen blij gemaakt de voorbije weken. De heropening van de bibliotheek is een eerste stap, we breiden het toegelaten aantal bezoekers week na week uit.”

Overigens viel de heropening ook in de smaak bij studenten. Alle tien beschikbare plaatsen in de stille studeerruimte waren bezet.

Sint-Romboutstoren

Een dag eerder ging ook de Sint-Romboutstoren weer open voor bezoekers. “We kunnen spreken van een groot succes. Er kwamen maandag 53 bezoekers, allemaal Mechelaars of mensen uit onze provincie.” Ook daar worden de coronamaatregelen, zoals het meebrengen van een eigen mondmasker, goed nageleefd.