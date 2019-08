Gedicht van Pat Donnez siert lift Het Predikheren Wannes Vansina

30 augustus 2019

12u26 0

Dit weekend opent Het Predikheren de deuren, met op de zolderverdieping de nieuwe stadsbibliotheek. Wie de lift neemt, wordt al meteen ondergedompeld in literatuur. Mechels auteur, radiomaker en dichter Pat Donnez schreef een gedicht dat de deuren siert. “Het idee om poëzie te brengen in iets banaals als een lift vond ik eigenlijk tamelijk kierewiet, maar inspirerend kierewiet. Ik ken geen enkele lift waar dat eerder is geprobeerd. Of het moet de lift in het VRT-gebouw zijn. ‘What goes up, must come down’ staat er aan de buitenkant. Een waarheid overigens, waar geen speld valt tussen te krijgen”, aldus de dichter. Voor Het Predikheren koos hij voor een dialoog. Meer informatie over het openingsweekend staat hier.

De tekst:

- wat lees je?

- jou

- mij?

- je ogen en je handen en wat er tussen de regels staat