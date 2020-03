Gedetineerden in opstand over genomen coronamaatregelen in Mechelse gevangenis: “We eisen opnieuw bezoek” Tim Van Der Zeypen

18 maart 2020

01u00 4 Mechelen Een 84-tal gedetineerden in de gevangenis van Mechelen hebben dinsdagavond de boel op stelten gezet. Na de avondwandeling weigerden ze terug te keren naar hun cel. “We eisen opnieuw bezoek”, klonk het.

De federale overheid strijdt momenteel met man en macht om het coronavirus in te perken. Het trof de afgelopen dagen al verschillende maatregelen. Ook in de Belgische gevangenissen. Zo werden sinds 14 maart alle vormen van bezoek geannuleerd. “En dit tot en met 3 april”, luidde het.

Nadat de gemoederen eind vorige week al hoog opliepen in Dendermonde, kookten dinsdagavond ook de potjes van 84 gedetineerden in de Mechelse gevangenis plots over. Na hun avondwandeling wilden de gevangenen niet meer naar hun cel terugkeren. Er werd volgens enkelen buren heel wat amok gemaakt.

Meer bezoekrecht

Zo werd er door de gevangenen vanop het binnenplein luidkeels geroepen. “Een hels geluid”, klinkt het. Naar verluidt eisten de gedetineerden opnieuw bezoekrecht en werd er naast die eis ook gevraagd om te mogen verhuizen van cel en een mogelijke kledingwissel van buitenaf.

Op hun eisen kon niet worden ingegaan. De maatregel om het bezoekrecht destijds te annuleren is een federale beslissing en werd in het leven geroepen om het coronavirus te bestrijden. Om de gemoederen te komen bedaren, kwam ook de directie van de Mechelse gevangenis gisteravond ter plaatse

Overleg

Na overleg én heel wat inpraten op de gedetineerden lukte het de directie om in samenwerking met de cipiers de rust in de gevangenis uiteindelijk te doen terugkeren. Nog voor middernacht keerden alle 84 gedetineerden terug naar hun cel. Nadat de rust was teruggekeerde, verliep ook het verdere verloop van de avond rustig.

Woensdag zitten alle sociale partners samen met de directie van de Mechelse gevangenis samen voor overleg. Ook het Gevangeniswezen zal de situatie vandaag verder in detail bespreken. Zo was er naast de gevangenis in Mechelen ook nog onrust in Hasselt en Nijvel. “Mogelijks worden de maatregelen niet verstrengd”, luidt het.

Ernstige onderbezetting

De penitentiaire instelling in Mechelen heeft momenteel te kampen met een historische overbevolking en een ernstige onderbezetting. “Momenteel zijn er 21 zieken”, zegt Stephan Lauwereys van het VSOA (Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt). “Maar desondanks proberen we om beter te doen met mindere middelen.”