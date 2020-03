Gedetineerde wil niet in medische isolatie en valt cipier aan Tim Van Der Zeypen

26 maart 2020

21u25 0 Mechelen In de gevangenis van Mechelen heeft een gedetineerde donderdagnamiddag enkele cipiers aangevallen. De gevangene moest in medische isolatie maar weigerde dat.

De gedetineerde zou in de loop van donderdag getest zijn geweest nadat hij mogelijke de symptomen van het coronavirus vertoonde. Nadien moest hij in isolement worden geplaatst. Eén van de preventiemaatregelen die werden opgelegd door het gevangeniswezen in de Belgische gevangenissen. Dit zou de gedetineerde hebben geweigerd.

Hierop werd hij naar verluidt agressief en viel hij de cipiers aan. Volgens persagentschap Belga raakten daarbij vier Mechelse cipiers gewond en moest één van hen ook gehecht worden aan het hoofd. De gedetineerde kon uiteindelijk worden gekalmeerd en werd overgebracht naar de isolatiecel. Daarna zal hij vermoedelijk worden overgebracht naar een andere gevangenis.

Het is het tweede ‘corona-gerelateerd’ incident in de Mechelse gevangenis. Vorige week nog weigerden enkele gevangenen om na hun avondwandeling terug te keren naar hun cel. Ze eisten toen onder meer opnieuw bezoekrecht. Na het verstrengen van de preventiemaatregelen in de strijd tegen het coronavirus door de federale overheid, werd het bezoekrecht voor gevangenen destijds stopgezet.