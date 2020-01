Gedetineerde valt cipier aan, rechtbank stelt deskundige aan: “Dit had zowel psychische als fysische gevolgen voor mijn cliënt” TVDZM

13 januari 2020

15u40 0 Mechelen Midden mei zal de 32-jarige Abdelali E.O. uit Mechelen zich moeten verantwoorden voor een geval van zware agressie in de Mechelse gevangenis. Verschillende cipiers moesten toen enkele klappen incasseren. Een van hen raakte ernstig gewond.

De zaak werd vorige maand al ingeleid maar de rechter besliste nu om een deskundige aan te stelen. “Die zal moeten bepalen welke schade beklaagde heeft aangericht bij de cipier”, klonk het op zitting. De feiten zelf dateren van midden oktober 2018. De aanleiding voor de agressie was een discussie over de avondwandeling. Door het nijpende personeelstekort in de gevangenis, kon deze toen niet doorgaan. “Het incident heeft niet enkel heel wat psychologische maar ook fysische gevolgen gehad voor mijn cliënt”, zei de advocaat van de cipier eerder.

Twintig jaar cel

Beklaagde zou de feiten niet ontkennen. Hij is overigens geen onbekende voor het gerecht. Momenteel verblijft hij in de gevangenis van Beveren. Daar zit hij een celstraf uit van twintig jaar. Een straf die hij opgelegd kreeg na een schietincident in het centrum van Mechelen. Ook al bleef hij zijn betrokkenheid steeds ontkennen. Bij dat incident destijds in de Sint-Katelijnestraat raakten twee twintigers gewond.

Op 18 mei zal de zaak worden gepleit.