Gedetineerde riskeert vier maanden cel voor 0,26 gram hasj Wannes Vansina

03 juni 2019

15u16 3 Mechelen Het bezit van amper 0,26 gram hasj in de gevangenis van Mechelen dreigt Sven V. bijzonder duur te komen staan. Het Openbaar Ministerie vorderde maandag vier maanden opsluiting en een boete van 8.000 euro.

De man zat in de gevangenis wegens gewapende weerspannigheid. Volgens zijn raadsman kocht hij in de gevangenis een blokje hasj aan nadat tegen hem de internering was gevorderd, wat een zware impact had op zijn cliënt. “Het was gemengd met tabak. Ze hebben veel moeite voor moeten doen om dat bijeen te schrapen. De gevangenis had dat perfect tuchtrechtelijk kunnen afhandelen.”

De man liet overigens verstek gaan, volgens zijn raadsman omdat hij twee sollicitatiegesprekken had. De zaak wordt na de zomer voortgezet omdat er nog een document ontbrak.