Gedetineerde houdt zich niet aan coronamaatregelen en valt cipiers aan in Mechelen SVM

26 maart 2020

21u22

Bron: Belga 10 Mechelen In de gevangenis van Mechelen heeft zich vanmiddag een incident afgespeeld met een gedetineerde die in medische isolatie was geplaatst. De gedetineerde verwondde meerdere personeelsleden.

De gevangene zou geweigerd hebben om zich aan de maatregelen rond het coronavirus en zijn medische isolatie te houden. Vervolgens zou hij agressief uit de hoek gekomen zijn.

Het Gevangeniswezen zegt zwaar te tillen aan de feiten. “We willen kort op de bal spelen en de gedetineerde zo snel mogelijk verwijderen uit de gevangenis in kwestie, gelet op de ernst van de feiten”, zegt woordvoerster Kathleen Van de Vijver. “De maatregelen rond het coronavirus moeten door iedereen worden gevolgd.”

Vakbond VSOA meldt dat vier cipiers gewond raakten. Een van hen moest aan het hoofd gehecht worden. De drie anderen liepen lichtere verwondingen op, zegt Eddy De Smedt van VSOA.

Momenteel zitten 63 gedetineerden in medische isolatie in afwachting van het resultaat van een test op het coronavirus. Het Gevangeniswezen wil echter niet kwijt of ook de gedetineerde in Mechelen om die reden in medische isolatie zat.

