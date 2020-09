Mechelen

De 33-jarige Abdelali E.O. riskeert drie jaar cel nadat hij in oktober 2018 enkele cipiers van de gevangenis in Mechelen aanviel. Eén van hen liep zware verwondingen op en stelde zich burgerlijke part. De dertiger is geen onbekende voor het gerecht. In 2019 krijg hij twintig jaar cel voor een schietpartij in de Sint-Katelijnestraat.