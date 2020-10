Gedetineerde (33) krijgt drie jaar cel voor aanval op Mechelse cipiers Tim Van Der Zeypen

06 oktober 2020

10u40 0 Mechelen De 33-jarige Abdelali E.O. is door de rechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van drie jaar effectief. De 33-jarige Abdelali E.O. is door de rechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van drie jaar effectief De dertiger stond twee weken geleden terecht nadat hij in oktober 2018 enkele Mechelse cipiers had aangevallen. Aan één van hen werd een schadevergoeding toegekend van meer dan 4.500 euro.

De dertiger is geen onbekende voor het gerecht. In 2019 kreeg hij nog twintig jaar cel voor een schietpartij in de Sint-Katelijnestraat. Twee jaar geleden ging hij volledig door het lint in de gevangenis van Mechelen. Dit nadat hij te horen kreeg dat er omwille van een personeelstekort slechts één wandeling kon doorgaan. Bij het sluiten van zijn celdeur kwam het hand van E.O. er tussen te zitten. Bij het opnieuw openen van de celdeur viel de gedetineerde enkele cipiers aan.

“Ze kregen meteen klappen waardoor er een derde cipier moest ingrijpen”, zei het parket destijds. “Ook hij deelde uiteindelijk mee in de klappen.”De cipiers moesten naar de spoedafdeling van het ziekenhuis worden afgevoerd en kregen de eerste zorgen toegediend. Eén van hen liep langdurige verwondingen op. Volgens deskundigen was hij vier maanden werkonbekwaam. Hij kwam een schadevergoeding vragen en kreeg die ook toegekend van de Mechelse rechter.

“Er is altijd wederzijds respect geweest met meneer, maar toch vroegen we ons steeds af. Wat als hij ontploft?” Cipier

E.O. moet hem nu 4.770 euro betalen. “Er is altijd een wederzijds respect geweest met meneer”, klonk het bij de cipier op zitting. “Maar toch vroegen we ons steeds af. Wat als hij ontploft?” Na de feiten werd de gedetineerde overgebracht naar de gevangenis in de Brugge waar hij momenteel nog steeds verblijft. De feiten werden door E.O. niet betwist. Al voegde hij vorige maand wel nog aan toe dat hij als eerste klappen kreeg van de cipiers.

“Hij heeft die situatie verkeerd ingeschat en heeft agressief gereageerd op wat in zijn ogen een dreiging was”, zei zijn advocaat Saïd Aboulakil. “Voor alle duidelijk. Hij heeft geen problemen met cipiers.” Wettige zelfverdediging werd er destijds niet gepleit, de strafpleiter gaf ook toe dat hij weinig gunsten kon vragen. Onder meer omwille van zijn strafregister en omdat E.O momenteel nog meer dan dertig jaar in de gevangenis moet blijven.

Na een maand beraad oordeelde de rechter om E.O. een celstraf op te leggen van drie jaar gekoppeld aan een geldboete van 1.600 euro.