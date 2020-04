Gebruikstermijn van witte huisvuilzakken in Mechelen wordt verlengd Antoon Verbeeck

11 april 2020

17u20 2

Het stadsbestuur van Mechelen verlengt de gebruikstermijn van de witte huisvuilzakken tot einde 2020. Nu het einde van april in zicht is kreeg de stad sommige Mechelaars de vraag om de gebruikstermijn te verlengen. Volgens de regels zijn de oude witte huisvuilzakken vanaf 1 mei niet meer geldig. “We stellen vast dat niet iedereen zijn oude huisvuilzakken verwerkt krijgt voor 1 mei. Daarom zullen de witte huisvuilzakken nog tot einde 2020 mogen gebruikt worden” verklaart schepen van Financiën en voorzittervan Ivarem Koen Anciaux (VLD-Groen-m+). “Deze beslissing is een extra bijkomende voorzorgsmaatregel om mogelijke onnodige winkel verplaatsingen omwille van huisvuilzakken te voorkomen.”