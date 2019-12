Gebruikers wijkzaal Mechelen-Zuid ongerust over mogelijke verkoop Wannes Vansina

05 december 2019

17u39 1 Mechelen “Waar moeten we dan naartoe?” Gebruikers van wijkzaal Mechelen-Zuid maken zich ernstig zorgen nu de stad van plan is om het gebouw te verkopen. Volgens schepen van Eigendommen Koen Anciaux zal er ook na een eventuele verkoop ruimte blijven voor de wijkwerking.

Het nieuws van de verkoop en bijhorende sluiting werd woensdagavond meegedeeld door een medewerker van de stad tijdens een vergadering met vrijwilligers van de buurtopbouwwerking. Het nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel. “Het stadsbestuur heeft de mond vol van samenhorigheid en buurtwerking, maar dat hoeft dan blijkbaar niet voor Mechelen-Zuid. Onze ontmoetingsplek wordt gesloten”, sakkert Donald Jacobs.

“Geen alternatieven”

Volgens de man wordt de wijkzaal gebruikt voor tal van activiteiten. “In 2018 waren er 348 verhuringen, in 2019 al 414. Voor volgend jaar zijn er al 327 geboekt. Hier vinden naast tal van buurtactiviteiten onder meer yoga- en dansmuzieklessen plaats. De wijkagent heeft hier een zitdag, het Sociaal Huis maakt er gebruik van en het is de uitvalsbasis voor het wijkonderhoudsteam.”

Volgens Jacobs zijn er ook geen alternatieven. “Je hebt hier nog wel zalen, maar die zijn privé en een stuk duurder, als er al plaats is. Je kan je buurtactiviteit ook moeilijk te ver verplaatsen.” Ook Eddy Schelkens is het niet eens met de plannen. “De verkoop zou een verlies zijn voor de buurt. De infrastructuur werd een jaar of twee geleden nog opgeknapt.”

Hart

Ook sp.a haalde uit naar de sluiting. “Dit treft alle buurtbewoners, maar nog het meest de oudere en kwetsbare Mechelaars. Dat zijn harde keuzes, zuivere besparingen om de put die de voorbije jaren is geslagen te vullen”, oordeelt voorzitter Thijs Verbeurgt.

Deze sluiting treft alle buurtbewoners, maar nog het meest de oudere en kwetsbare Mechelaars. Dat zijn harde keuzes, zuivere besparingen

om de put die de voorbije jaren is geslagen te vullen Thijs Verbeurgt, voorzitter sp.a

Hij maakt de vergelijking met de sluiting van lokaal dienstencentrum De Smis. “Dit is weer een kille besparingsingreep. Een stadsbestuur dat beweert een hart te hebben voor Mechelen, moet tonen dat het ook een hart heeft voor onze wijken. Dienstencentra en wijkhuizen zijn zo een hart. Die moeten blijven”, aldus de socialist.

“Kwakkel”

Schepen Koen Anciaux, bevoegd voor Financiën en Eigendommen, bevestigde eerst de verkoop en zei dat de gebruikers terecht zouden kunnen in het zaaltje in de Meidoornstraat. Even later kwam hij daar echter op terug. “Initieel werd inderdaad beslist om de wijkzaal te sluiten omdat we het signaal hadden gekregen dat ze maar weinig werd gebruikt, te weinig om de kost te verantwoorden. Maar we hebben dat later moeten herroepen omdat dit niet juist bleek.”

Toch werd een schattingsverslag besteld met het oog op een verkoop. “We voerden immers al gesprekken met de provincie. Die is op zoek naar een locatie voor het Regionaal Landschap Rivierenland, dat nu nog in het voormalige toerismehuis in de Hallestraat zit (dat door de provincie wordt verkocht – red.). Maar ook indien die verkoop doorgaat, blijft er ruimte voor de wijkwerking. We kunnen naar een synergie gaan. Maar dat de wijkwerking weg moet, is een kwakkel”, aldus nog de schepen.