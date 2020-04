Gebruikers containerparken hebben steeds minder aandacht voor maatregelen: “Kom alleen als het echt nodig is!” Antoon Verbeeck

16 april 2020

10u29 0 Mechelen Een week na de heropening van de containerparken merkt IVAREM dat de aandacht voor de maatregelen die er gelden verslapt.

Bij de heropening van de recyclageparken op 7 april riep IVAREM op om enkel naar het recyclagepark te komen indien het echt nodig is. Er werden ook enkele beperkingen en maatregelen opgelegd om de gezondheid van de recyclageparkwachters en bezoekers te garanderen. “We merken dat er bijna evenveel bezoekers komen tijdens de corona-crisis als in de paasvakantie 2019. Dit ondanks het feit dat we oproepen om enkel te komen indien het echt nodig is. Enkel zaterdag was het merkelijk kalmer dan normaal in de paasvakantie. De eerste dagen werden de corona-maatregelen goed opgevolgd. Na een week merken we echter dat de aandacht voor de maatregelen bij een deel van de bezoekers aan het verminderen is. Niet iedereen houdt voldoende afstand van andere bezoekers of de recyclageparkwachters, terwijl dit toch essentieel is”, meldt Koen Anciaux, voorzitter van IVAREM.

“We willen nogmaals benadrukken dat ieder gezin maar 1 keer per kalenderweek naar het recyclagepark kan komen. Zo geven we iedereen de kans om afval weg te brengen. Heb geduld, wees hoffelijk en respecteer de hygiënemaatregelen.” IVAREM heeft containerparken in Mechelen, Lier, Berlaar, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden, Putte, Puurs-Sint-Amands, Willebroek en Bornem. Via www.ivarem.be/recyclageparken_wachtrij kan je online bekijken hoe druk het is in deze parken.

