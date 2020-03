Gauwdieven slaan toe tijdens het winkelen Tim Van Der Zeypen

04 maart 2020

08u30 0

Zowel in Mechelen als in Willebroek hebben gauwdieven toegeslagen. Zo werd er in de Mechelse winkelstraat Bruul een gsm-toestel gestolen van een 28-jarige vrouw. In Willebroek ging de dief er dan weer vandoor met een portefeuille van een 45-jarige man. Dat gebeurde langs de Dendermondsesteenweg. In beide gevallen waren de slachtoffers aan het winkelen. De politie van Mechelen-Willebroek is nu een onderzoek opgestart. De dader is voorlopig spoorloos.