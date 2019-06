Gauwdieven slaan toe in centrum TVDZM

28 juni 2019

08u25 0

In het centrum van Mechelen zijn twee personen het slachtoffer geworden van gauwdieven. Eerst werd de portefeuille gestolen van een 32-jarige vrouw. Zij was aan het winkelen. De portefeuille werd uit de handtas gestolen. Verder ging een gauwdief er ook nog vandoor met de gsm van een vijftienjarige. Die bezocht op het moment van de diefstal de Grote Markt in Mechelen. Naast de gsm werd ook nog de identiteitskaart gestolen.