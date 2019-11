Gauwdieven maken twee slachtoffers Wannes Vansina

09 november 2019

Gauwdieven hebben op twee plaatsen in Mechelen toegeslagen. In de Nieuwe Beggaardenstraat wisten ze de gsm van een 16-jarige jongeman te stelen, in de Zemstbaan sloegen ze toe in een winkel. Daar werd een 61-jarige vrouw beroofd van de portefeuille die in haar handtas zat.