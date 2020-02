Gauwdieven maken slachtoffers in winkelcentrum Tim Van Der Zeypen

24 februari 2020

Twee mensen zijn afgelopen weekend het slachtoffer geworden van een gauwdiefstal. Dat gebeurde allebei in een winkelcentrum langs de Zemstbaan. Eerst ging een dief ervandoor met de gsm van een 28-jarige man. Even later werd de handtas van een 78-jarige vrouw gestolen. Hier bestond de buit onder meer uit een geldsom, een bankkaart en enkele identiteitsdocumenten.