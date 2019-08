Gauwdieven actief in winkel en op café Wannes Vansina

24 augustus 2019

Een 48-jarige man die aan het winkelen was in de Haverwerf, werd bestolen. Een dief ging aan de haal met zijn rugzak met daarin kledij en een geldsom. Ook een bezoekster van een drankgelegenheid in de Nauwstraat werd het slachtoffer van een al te hebberig iemand. Iemand stal haar gsm uit haar handtas.