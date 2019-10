Gauwdief viseert 73-jarige TVDZM

21 oktober 2019

Een 73-jarige vrouw is op de IJzerenleen in Mechelen het slachtoffer geworden van een gauwdiefstal. De dief ging ervandoor met de portefeuille van het slachtoffer. Zij was op het moment van diefstal aan het winkelen in het stadscentrum. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.