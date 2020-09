Gauwdief steelt portefeuille 81-jarige dame Wannes Vansina

01 september 2020

Een 81-jarige dame werd het slachtoffer van een gauwdief terwijl ze aan het winkelen was in de Zemstbaan in Mechelen. De gewiekste onverlaat slaagde erin zijn hand te leggen op haar portefeuille. Hij maakte identiteitsdocumenten, een bankkaart en een geldsom buit.